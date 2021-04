Knochenteile an Elbstrand gefunden: Verbindung zu verschwundener Familie?

Anzeige

Drage. Spaziergänger haben Überreste menschlicher Knochen am Elbstrand bei Drage im Landkreis Harburg gefunden. Die Polizei sicherte zwei Knochenteile am Mittwoch in der Elbmarsch. Weitere Suchaktionen bei Niedrigwasser am Donnerstag mithilfe der DLRG und Drohnen blieben daraufhin aber erfolglos, wie die Polizei bestätigte. Ob ein Zusammenhang zu Straftatbeständen oder Vermisstenfällen bestehe, müsse noch ermittelt werden, hieß es.

Im Sommer 2015 waren eine Mutter (43) und ihre Tochter (12) zu Beginn der großen Ferien in Niedersachsen verschwunden. Am Abend des 22. Juli wurde der 41 Jahre alte Familienvater noch einmal lebend gesehen. Wenige Tage später zog die Feuerwehr ihn bei Lauenburg ertrunken aus der Elbe, die Behörden gehen von Suizid aus.

„Wir können uns definitiv nicht festlegen, die Rechtsmedizin muss nun überprüfen, welches Geschlecht die Funde haben und wie alt sie sind“, sagte ein Polizeisprecher. Aufgrund des Fundortes in der Nähe zum Wohnort der Familie könne ein Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Vor Mitte nächster Woche seien Laborergebnisse wegen Ostern nicht zu erwarten.

Haben Sie Suizid­gedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefonhotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

(0800) 111 0 111 (evangelisch)

(0800) 111 0 222 (römisch-katholisch)

(0800) 111 0 333 (für Kinder/Jugendliche)

E-Mail unter www.telefonseelsorge.de