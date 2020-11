Schlafplätze knapp wegen Corona: Städte mieten für Wohnungslose Hotelzimmer

Anzeige

Frankfurt a.M.. In Deutschland sehen sich große Städte im Winter offenbar gut gerüstet, auch während der Corona-Pandemie ausreichend Schlafplätze für Obdachlose bereitzuhalten. Den Hygienevorschriften in der Corona-Pandemie müssen sich auch die Notunterkünfte anpassen. So wurde in vielen Städten wegen der Schutzauflagen die Zahl verfügbarer Plätze je Einrichtung reduziert. Deshalb mieten manche Städte zusätzlich Zimmer in Hotels dazu, wie eine bundesweite Umfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) ergab.

Die Berliner Kältehilfe hat den Angaben zufolge die Zahl der Übernachtungsplätze für die Wintermonate auf etwa 1.000 erhöht. Um die Abstandsregeln einhalten zu können, seien in diesem Winter zusätzlich drei Hostels angemietet worden.

Düsseldorf bringt hunderte Menschen in sechs Hotels unter

In Hamburg könnten bei einem Verdacht auf eine Corona-Infektion Betroffene bis zur Klärung „unverzüglich“ isoliert untergebracht werden, teilte die Hansestadt mit. Gegebenenfalls würden sie in separate Quarantäne-Standorte verlegt.

In Düsseldorf wurden nach Angaben der Stadt sechs Hotels angemietet und dort knapp 200 Menschen untergebracht. Trotz der Corona-Beschränkungen rechnet die Stadt Frankfurt am Main damit, dass die Betten reichen und niemand auf der Straße seine Isomatte ausrollen muss. Die Stadt hat bereits die B-Ebene einer U-Bahn-Station im Stadtzentrum für Obdachlose geöffnet. Dort stünden 150 Notübernachtungsplätze bereit.