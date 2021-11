Knapp entkommen: Australier wehrt Krokodil mit Taschenmesser ab

Anzeige

Dramatische Szenen spielten sich auf einem Grundstück am Ufer des McIvor River in der Nähe von Hope Vale im Nordosten Australiens ab. Ein 60-jähriger Mann war gerade dabei, seine Angel auszuwerfen, um zu fischen, als ein Leistenkrokodil aus dem Wasser sprang und ihn umwarf, wie australische Medien berichteten.

Der Krokodilangriff, der sich bereits vergangene Woche ereignete, aber erst jetzt bekannt wurde, entwickelte sich zu einem Kampf um Leben und Tod. Denn das massive Krokodil verbiss sich in seine Stiefel. Danach begann das Reptil, den Mann vom Ufer in Richtung Fluss zu ziehen. Der Mann versuchte noch, sich an einen Mangrovenbaum zu klammern, doch vergebens. Das Krokodil erwies sich als stärker.

Krokodil mit einem Taschenmesser abgewehrt

Kurz bevor es dem Tier jedoch gelang, den 60-Jährigen mit in den tiefen Fluss zu ziehen, stach dieser mit seinem Taschenmesser immer wieder auf den Kopf des Tieres ein. Daraufhin ließ das Krokodil tatsächlich von ihm ab und der Mann konnte sich in letzter Sekunde wieder ans Ufer und in Sicherheit bringen.

Anschließend fuhr er selbst ins Krankenhaus nach Cooktown, das etwa 40 Autominuten entfernt liegt. Von dort wurde er nach Cairns geflogen, wo er sich inzwischen auf dem Weg der Besserung befindet. Experten vermuten, dass das Krokodil den Mann angriff, nachdem ein Stier ganz in der Nähe geweidet hatte. Dies könnte das Reptil angezogen haben.

Mehrere Krokodilattacken in letzter Zeit

Der Angriff ist nicht der einzige, der gerade nochmal verhältnismäßig glimpflich ausgegangen ist. In den vergangenen zwei Monaten hatten mehrere Menschen Glück im Unglück und überlebten eine Krokodilattacke. Erst Ende September wurde ein 60-jähriger Mann bei einer Bootsfahrt auf dem Adelaide River bei Darwin von einem Krokodil in den Arm gebissen. Anfang August erlitt ein australischer Soldat schwere Kopf- und Brustverletzungen, nachdem er in der Nähe eines Fischerdorfs auf der Halbinsel Cape York, etwa 800 Kilometer nördlich von Cairns, schwimmen gegangen war. Ein Kollege konnte ihn in letzter Sekunde retten.

Nachdem die Tiere vor 50 Jahren noch gejagt werden durften, hatte der Mensch sie fast an den Rand des Aussterbens getrieben. Zuletzt soll die Krokodilpopulation auf gerade mal 3000 Einzeltiere reduziert worden sein. Doch 1971 wurde schließlich ein Jagdverbot ausgesprochen und ohne den Menschenfeind vermehrten sich die Tiere wieder rasant. Inzwischen leben rund 100.000 Salzwasser- oder Leistenkrokodile im Norden Australiens. Dadurch dass sie nicht mehr gejagt werden, haben die Tiere zudem mehr Chance, das Erwachsenenalter zu erreichen und damit zu stattlicher Größe heranzuwachsen. Gleichzeitig dringen die Tiere immer häufiger auch in urbane Zentren vor.

Krokodilangriffe nehmen zu

Erst im Januar beispielsweise entdeckten Wildhüter ein Krokodilnest, das nicht einmal einen Kilometer von den Vororten Darwins entfernt war. Das Nest wurde am Stadtrand von Palmerston, einem Ort mit etwa 40.000 Einwohnern, etwa 15 Autominuten südlich von Darwin gefunden. Je mehr sich die Raubreptilien dem Menschen nähern, umso häufiger kommt es natürlich auch zu Vorfällen.

Laut der Krokodilforscher Adam und Erin Britton hat die Zahl der Krokodilattacken über die Jahre hinweg stetig zugenommen, wobei die Anzahl tödlicher Übergriffe nicht ebenso stark angestiegen ist. Die beiden Forscher unterhalten auf der Website CrocBITE eine Datenbank, in der sie sämtliche Krokodilangriffe weltweit sammeln. „Wir haben festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Krokodilangriffe stattfindet, weil sich die Einheimischen in der Interaktion mit Krokodilen in der Umgebung zu sicher fühlen und viel mehr Risiken eingehen“, sagte Erin Britton in einem Interview mit dem australischen Sender ABC.