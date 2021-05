Knapp Dreijähriger fährt in Peine mit dem Familienauto

Anzeige

Anzeige

Peine. Ein nicht ganz dreijähriger Junge ist am Samstag in Peine etwa 150 Meter mit einem Auto gefahren und gegen ein Verkehrsschild gestoßen. Nach bisherigem Ermittlungsstand nahm das 32 Monate alte Kind den Fahrzeugschlüssel eines Elternteiles an sich und startete damit den Wagen der Familie, wie die Polizei mitteilte.

Einer zufällig anwesenden Autofahrerin gelang es, den Schlüssel abzuziehen. Verletzt wurde niemand. Ermittler wollen aber klären, wie der Junge an den Schlüssel kam und wie er das Auto überhaupt steuern konnte.