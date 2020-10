„Klopfe drei Mal“: Helfer in der Türkei versuchen, Familie zu retten

Anzeige

Izmir. Rund 22 Stunden nach dem schweren Erdbeben in der Ägäis versuchen Rettungskräfte in der westtürkischen Stadt Izmir, eine Frau mit ihren vier Kindern aus den Trümmern zu bergen. Die Helfer räumten am Samstag Geröll und Schutt von einem eingestürzten Gebäude, um zu der Familie durchzudringen, wie der Staatssender TRT berichtete. Ein Kran hob einen Betonblock von den Trümmern.

Zuvor hatten die Einsatzkräfte ein Lebenszeichen erhalten. „Wenn du meine Stimme hörst, klopfe drei Mal“, rief ein Helfer. Daraufhin gab die Frau ein Lautzeichen. Ihr Ehemann zeichnete nach Angaben von TRT auf, an welcher Stelle der Wohnung er seine Ehefrau vermutete.

Viertel Bayrakli besonders stark betroffen

Izmir ist mit rund 4,5 Millionen Einwohnern nach Istanbul und Ankara die drittgrößte Stadt in der Türkei. Das Viertel Bayrakli der Metropole wurde besonders schwer getroffen.

Bei dem Beben am Freitagnachmittag sind nach offiziellen Angaben bislang 27 Menschen ums Leben gekommen - 25 in der Westtürkei und zwei auf der griechischen Insel Samos. Das Beben hatte nach Angaben der türkischen Katastrophenbehörde eine Stärke von 6,6. Die für Erdbeben zuständige US-Behörde USGS gab die Stärke des Bebens sogar mit 7 an.