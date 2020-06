Anzeige

Fulda. Im Klinikum Fulda ist nach eigenen Angaben eines der jüngsten Frühchen der Welt nach einer Not-Geburt behandelt worden. Das mit 21 Wochen und vier Tagen geborene Mädchen wurde von März 2019 an dort medizinisch betreut, wie das osthessische Krankenhaus am Freitag berichtete. Vor kurzem wurde es nach rund 13 Monaten Klinik-Aufenthalt nach Hause entlassen, wie der Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Reinald Repp, der Deutschen Presse-Agentur sagte.

“Das alles war sehr dramatisch für die Eltern”

Das Mädchen war am 5. März 2019 zusammen mit seinem Zwillingsbruder bei einer Hausgeburt im Vogelsbergkreis überraschend zur Welt gekommen. Anschließend seien die beiden Säuglinge per Notarztwagen ins Klinikum gebracht worden. Der Junge sei wenige Stunden nach der Entbindung an Kreislaufversagen gestorben. "Das alles war sehr dramatisch, vor allem für die Eltern", sagte Repp.

Dem Mädchen glückte mit Hilfe der Mediziner am Klinikum Fulda der Sprung ins Leben. "Dem Kind geht es den Umständen entsprechend gut. Es hat sich sehr gut stabilisiert", sagte Repp.

Große Risiken für Erkrankungen und Behinderungen

Bei derart unreif geborenen Kindern bestehen große Risiken von Erkrankungen und Behinderungen im Bereich von Lunge, Hirn, Darm und Augen, wie Repp erklärte. Wie das Kind heißt und wo es lebt, wollen die Eltern anonym halten. Am Donnerstag (10.30 Uhr) wird das Klinikum weitere Einzelheiten zu dem Fall der jungen Patientin schildern.

Nach Angaben von Repp mit Blick auf wissenschaftliche Fundstellen zum Thema gibt es bislang nur ein Kind, das genauso früh zur Welt gekommen ist. Es sei im Jahr 2014 in den USA ebenfalls mit 21 Wochen und vier Tagen zur Welt gekommen. Eine normale Schwangerschaft dauert 40 Wochen.

2010 kam in Fulda Frühchen Frieda zur Welt

Das Klinikum Fulda hat bereits Erfahrungen gesammelt mit extrem unreifen Säuglingen. Am 7. November 2010 kam dort Frühchen Frieda zur Welt, es war damals 21 Wochen und fünf Tage alt. Es gilt somit als Europas jüngstes Frühchen. In der Literatur sei ansonsten nur ein Kind zu finden, das ebenfalls nach 21 Wochen und fünf Tagen geboren wurde. Es kam 1987 in Kanada zur Welt, wie Repp sagte.

Schon Frühchen Frieda hatte Repp immer wieder als medizinisches Wunder bezeichnet. Trotz der extremen Frühgeburt - sie war 26 Zentimeter groß und wog 460 Gramm - sei das Mädchen gesund und habe sich besser entwickelt, als zu erwarten war.

Das Frühchen von 2019 hatte schwer zu kämpfen

Das nun jüngste Frühchen hatte schwerer zu kämpfen beim Start ins Leben, es wog nur rund 450 Gramm und maß 25,5 Zentimeter. Vor allem hatte es längere Zeit Lungenprobleme, wie Repp sagte. Seit dem 22. April ist das Kind nun zu Hause. Es habe weiter eine gute Entwicklung genommen, sagte Repp.