Klingelstreich in Sinsheim-Steinsfurt löst Massenschlägerei unter Nachbarn aus

Sinsheim. Vermutlich ein harmloser Klingelstreich hat in Sinsheim-Steinsfurt eine Massenschlägerei ausgelöst. In einem Mehrfamilienhaus in dem Ort im Rhein-Neckar-Kreis schwelt nach Polizeiangaben seit geraumer Zeit ein Streit zwischen Nachbarn - am Freitagabend artete dieser Streit dann in die Schlägerei aus.

Etwa 20 Menschen waren an der Auseinandersetzung beteiligt, die sich vom Haus auf die Straße verlagerte. Andere Anwohner riefen deshalb die Polizei, die mit starkem Aufgebot anrückte.

Fünf Menschen wurden so schwer verletzt, dass sie in Krankenhäusern behandelt werden mussten, wie die Polizei in der Nacht zu Samstag mitteilte.