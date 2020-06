Kleintransporter fährt in Menschengruppe: Bandenkrieg unter Rockern vermutet

Eingriff in die Religionsfreiheit? Gericht muss über Söders Kreuzerlass entscheiden

In allen bayerischen Landesbehörden soll ein Kreuz hängen: Dieser Erlass ist auf Initiative von Markus Söder vor zwei Jahren in Kraft getreten. Der Bund für Geistesfreiheit sieht darin einen Eingriff in die Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Ob das wirklich so ist, muss nun der Bayerische Verwaltungsgerichtshof beantworten.