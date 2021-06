Kleintransporter fährt in Pride Parade: Ein Toter in Florida

Anzeige

Anzeige

Wilton Manors. Bei einer Parade zum Pride Month im Süden von Florida ist am Samstag (Ortszeit) ein Mann ums Leben gekommen. Während die Menschen auf der Stonewall Pride Parade in Wilton Manors die Vielfalt feierten, steuerte ein Kleintransporter in eine Gruppe. Dabei wurde ein Teilnehmer getötet, ein weiterer verletzt, teilte die Polizei laut „NBC Miami“ mit.

Der Kleinlaster war mit einer Regenbogenflagge verhängt, als er in die Gruppe fuhr. Ob es sich um einen Unfall oder einen gezielten Angriff handelt, ist noch nicht bekannt. Die Polizei wollte sich aus ermittlungstaktischen Gründen nicht dazu äußern. Der Fahrer des Kleinwagens wurde zunächst verhaftet und gab laut Zeugenaussagen noch vor Ort an, es handele sich um einen Unfall.

Anzeige

Fahrer und Opfer sollen gleichem schwulen Männerchor angehören

Nach Medienberichten handelt es sich bei allen drei beteiligten Personen, den beiden Opfern wie dem Fahrer, um Mitglieder des Fort Lauderdale Gay Men’s Chorus. Sie beziehen sich dabei auf eine Aussage des Präsidenten des Chores, Justin Knight. In einer Mitteilung schrieb er, dass es sich nach seinem Kenntnisstand nicht um einen Angriff auf die LGBT-Community gehandelt habe.

Der Bürgermeister von Fort Lauderdale, Dean Trantalis, der zum Unglückszeitpunkt auf der Parade war, sprach hingegen von einem terroristischen Angriff auf die LGBT-Community. Ihm widersprach Wilton Manors Stadtvorsteher Chris Caputo auf Twitter: „Es scheint immer wahrscheinlicher, dass es sich um einen Unfall handelt.“

Anzeige

Demokratische Abgeordnete Wasserman Schultz nur knapp verfehlt

Die Parade wurde nach dem tödlichen Vorfall abgesagt, andere Veranstaltungen, die im Rahmen der Parade geplant sind, würden allerdings stattfinden, hieß es. Es gebe keine Gefahr für die Öffentlichkeit.

Anzeige

Laut „Local 10 News“ war die demokratische Abgeordnete des Repräsentantenhauses Debbie Wasserman Schultz unweit der Unglücksstelle. Der Truck habe sie nur knapp verfehlt. In einem Statement schrieb sie, sie sei sehr getroffen und traurig, dass ein Mensch sein Leben verloren habe und ein weiterer verletzt wurde. Sie bedankte sich bei den Rettungskräften für ihren „heldenhaften Einsatz“. Bürgermeister Trantalis hatte vermutet, dass der Fahrer eigentlich Wasserman Schultz habe treffen wollen.