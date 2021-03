Kleinflugzeug stürzt in Bayern ab: Pilot stirbt

Anzeige

Anzeige

Jandelsbrunn. Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Bayern ist ein Mensch gestorben. Nach Angaben eines Polizeisprechers handelt es sich um den Piloten, der am Dienstag nach ersten Erkenntnissen alleine in dem Ultraleichtflugzeug unterwegs war. Die Maschine stürzte in der Nähe der Gemeinde Jandelsbrunn im Landkreis Freyung-Grafenau ab.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Großeinsatz.