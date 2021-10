Klage gegen Ex-Gouverneur Andrew Cuomo wegen Sexualdelikt eingereicht

Anzeige

Schon im August ist New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo zurückgetreten: Elf Frauen haben ihm sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Nun wurde in einem amerikanischen Gericht eine Anzeige wegen eines Sexualdelikts eingereicht, wie die „New York Times“ und andere US-Medien berichten.

Laut der Beschwerdeschrift soll Cuomo einer weiblichen Assistentin unter die Bluse und an die linke Brust gefasst haben, „um sie zu erniedrigen und seine sexuellen Wünsche zu befriedigen“. Der Übergriff soll am 7. Dezember 2020 in der Residenz des Gouverneurs in Albany stattgefunden haben. Die Angestellte hat ihm diesen Übergriff bereits öffentlich vorgeworfen.

Cuomo bestreitet Vorwürfe

Cuomos Anwältin wies die Vorwürfe in einem Statement zu einem früheren Zeitpunkt zurück und warf laut der „New York Times“ dem zuständigen Sheriff vor, Politik statt Strafverfolgung zu betreiben und sich vorverurteilend geäußert zu haben. „Die heute gegen Cuomo eingereichte Anzeige wegen gewaltsamer Berührung bestätigt die Ergebnisse unseres Berichts“, so hingegen die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James.

Laut Medienberichten drohen Cuomo wegen gewaltsamer Berührung bis zu einem Jahr im Gefängnis.