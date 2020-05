Kita-Erzieherin unter Mordverdacht: Ähnliche Fälle an früheren Arbeitsstätten der Verdächtigen

Anzeige

Anzeige

Die Stadt Viersen hat in einer Pressekonferenz in Mönchengladbach am Donnerstagnachmittag neue Details zu einer Erzieherin (25) mitgeteilt, die ein Kindergarten-Mädchen namens Greta (3) in einer Kita in Viersen ermordet haben soll. Laut dem Leiter der Mordkommission, Guido Rosskamp, sei bei Ermittlungen an vorherigen Arbeitsstätten der Beschuldigten herausgekommen, dass es an weiteren Kitas ähnliche Vorfälle gegeben haben soll.

An einer Kita in Tönisvorst soll demnach ein Kind, das zuvor gesundheitlich unauffällig war, am 29. Oktober 2019 einen Atemstillstand gehabt haben und in eine Klinik gebracht worden sein. Es war wie im Fall Viersen zuvor allein mit der Verdächtigen. Das Kind überlebte und soll später geäußert haben, dass die Beschuldigte ihr stark auf den Bauch gedrückt hatte.

ZUM THEMA Unter Mordverdacht stehende Kita-Erzieherin: Sie kündigte sechs Tage vor der Tat

Schon 2017 erste Vorfälle

Schon im Anererkennungsjahr der Erzieherin 2017 soll es außerdem an einer Kita in Krefeld zu einem ähnlichen Vorfall gekommen sein, vermutlich erstmals im November 2017, ebenfalls wie in Viersen in einer Schlafsituation. Außerdem soll es in einer Kita in Kempen zu einem ähnlichen Fall gekommen sein. In den beiden Fällen in Kempen und Krefeld wird noch ermittelt. Die U-Haft wurde angeordnet wegen des Verdachts des heimtückischen Mordes im Fall in Viersen sowie des Verdachts der Misshandlung von Schutzbefohlenen im Fall Tönisvorst, wie Staatsanwalt Lothar Garten mitteilte.

Der jungen Frau sei außerdem schon in ihrem Anerkennungsjahr bescheinigt worden, dass sie nicht für den Beruf der Erzieherin geeignet sei, sagte Manfred Jach, Leiter der Kriminalpolizei in Viersen. Sie wurde demnach als unempathisch beschrieben und als nicht geeignet im Umgang mit Kindern. Insgesamt soll es an den vier verschiedenen Kitas zu vier Vorfällen mit Kindern gekommen sein, alle etwa zwischen zwei und drei Jahren alt. Alle Kitas beschrieben das Nicht-Geeignetsein der Beschuldigten für den Beruf ähnlich.

ZUM THEMA Mordverdacht in Kita: Keine früheren Ermittlungen gegen Erzieherin wegen Übergriffen

Anzeige

Mädchen in Viersen hatte rote Punkte auf den Augenlidern

Im Fall Viersen soll der Verdacht auf Gewalteinwirkung unter anderem aufgekommen sein, weil das dreijährige Mädchen sogenannte Petechien hatte, wie Rosskamp mitteilte. Das sind rote Punkte auf den Augenlidern, die sich bei dem Kind bis zur seitlichen Gesichtshaut gezogen haben und die bei Gewalteinwirkung durch Sauerstoffmangel entstehen können. Bei dem Mädchen, das ab dem Vorfall am 21. April nicht mehr zu Bewusstsein kam und das maschinell am Leben gehalten wurde, bevor am 4. Mai der Hirntod eintrat, wurde bei der Obduktion ein hypoxischer Hirnschaden festgestellt, der durch massiven Sauerstoffmangel hervorgerufen wurde.

Anzeige

Bei einer zweiten Vernehmung der verdächtigen Erzieherin wurde festgestellt, dass die 25-Jährige zum tatrelevanten Zeitpunkt als einzige bei dem Kind gewesen sein kann, sie wurde zur Beschuldigten. Seitdem macht die Frau von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Daher gebe es bisher auch keine Angaben zum konkreten Tathergang und -motiv.