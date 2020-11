Kirchenführer aus Montenegro an Corona gestorben - Gläubige küssen seinen Leichnam

Anzeige

Anzeige

Podgorica. Der serbisch-orthodoxe Metropolit von Montenegro, Amfilohije, ist am vergangenen Freitag im Alter von 82 Jahren an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben. Dies teilte die serbisch-orthodoxe Metropolie an ihrem Sitz in Cetinje mit. Der als Amfilohije Radovic geborene Kirchenführer starb demnach im Klinik-Zentrum der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica.

Der Metropolit zählte zum dogmatischen Flügel der serbisch-orthodoxen Kirche und war ein entschiedener Gegner der Unabhängigkeit Montenegros. Die ehemalige jugoslawische Teilrepublik hatte sich 2006 nach einem Referendum aus dem damaligen Staatenbund mit Serbien gelöst.

ZUM THEMA Corona: EU stockt Reserve an medizinischen Schutzmasken auf

Kirchenführer fiel immer wieder durch homophobe Äußerungen auf

Amfilohije wurde 1991 zum Metropoliten von Montenegro und dem Küstenland ernannt, wie die Kirchenprovinz bei der serbisch-orthodoxen Kirche heißt. Er fiel immer wieder durch homophobe Äußerungen auf. Den vom Haager Tribunal zu einer lebenslänglichen Gefängnisstrafe verurteilten bosnisch-serbischen Kriegsverbrecher Radovan Karadzic glorifizierte er wiederum als „Giganten des serbischen Volkes“.

Der streitbare Kirchenfürst bekämpfte aufs entschiedenste die neue und selbstständige montenegrinisch-orthodoxe Kirche. Amfilohije führte dazu Massenproteste an, die auch während der Corona-Pandemie fortgesetzt wurden. Der Metropolit und seine Anhänger ignorierten dabei weitgehend die Schutzmaßnahmen. So soll er Medienberichten zufolge auch in der Corona-Pandemie Gottesdienste ohne Mundschutz abgehalten haben. Am 7. Oktober kam Amfilohije mit einer Corona-Erkrankung ins Krankenhaus.

Corona-Regeln bei Totenmesse nicht eingehalten

Anzeige

Nach dem Tod des Kirchenführers wurde eine Totenmesse in der Kathedrale von Podgorica abgehalten und vom Staatsfernsehen übertragen. Tausende Gläubige nahmen Abschied von ihrem Kirchenführer. Dabei standen sie eng beieinander, Masken wurden größtenteils nicht getragen, wie auf zahlreichen Bildern der Messe zu sehen ist.

Doch dabei bleibt es nicht: Nach altem Ritus küssten die Gläubigen auch noch den Kopf und die Hände des Toten – und das, obwohl die Corona-Fallzahlen auch in Montenegro hoch sind. Infizierte Leichen sollen eigentlich unter strengen Sicherheitsmaßnahmen entsorgt werden und keinesfalls berührt werden, eine Ansteckung ist auch auf diesem Wege möglich.