Kinderpornografie: Bewährungsstrafe für 1500 Bild- und Videoaufnahmen

Frankfurt/Main. Wegen des Besitzes umfangreicher kinderpornografischer Dateien ist ein Familienvater am Donnerstag vom Amtsgericht Frankfurt zu sechs Monaten Bewährungsstrafe und einer Geldauflage in Höhe von 2400 Euro verurteilt worden. Unter den rund 1500 Bild- und Videodateien, die im Mai vergangenen Jahres in der Wohnung des 53 Jahre alten Mannes sichergestellt worden waren, fanden sich laut Anklage auch zahlreiche Fotos seiner damals sechsjährigen Tochter “in aufreizender Pose”.

Milde Strafe, weil der Angeklagte sonst seinen Job verloren hätte

Vor Gericht räumte der Angeklagte die Vorwürfe umfassend ein. Er sei über Jahre hinweg im Internet seinen pädophilen Neigungen nachgegangen, nehme aber seit einiger Zeit an einer Therapie in einem Männerzentrum teil. Seiner Tochter aber habe er "niemals etwas Böses tun wollen". Das Mädchen lebt zwischenzeitlich in der Obhut des Jugendamtes.

Das Gericht begründete das vergleichsweise milde Urteil damit, dass der Mann keine Vorstrafen hat und dass er bei einer höheren Strafe seine Arbeitsstelle in der Sicherheitsbranche verloren hätte. Dann hätte er seinen finanziellen Verpflichtungen seiner Familie gegenüber nicht mehr nachkommen können, so das Gericht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.