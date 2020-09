Kinderporno-Verdacht: Ermittlungen gegen Kinderschutzbund-Mitarbeiter

Anzeige

Anzeige

Koblenz. Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen einen ehemaligen Mitarbeiter des Kinderschutzbundes Koblenz wegen des Anfangsverdachts der Verbreitung kinderpornografischer Schriften. Die Ermittlungen gegen den 54-jährigen Deutschen liefen bereits seit Juni, teilte Oberstaatsanwalt Rolf Wissen am Freitag mit. Es lägen bislang keine Hinweise auf eigene sexuelle Übergriffe des Beschuldigten oder dafür vor, dass vom Kinderschutzbund Koblenz betreute Kinder als Opfer betroffen sein könnten.

Video Lambrecht will Gesetz gegen Kindesmissbrauch verschärfen 1:46 min In Zukunft sollen sexualisierte Gewalt gegen Kinder und der Besitz von Kinderpornografie als Verbrechen eingestuft werden. © Reuters

Den Anstoß für das Ermittlungsverfahren habe eine Mitteilung der US-amerikanischen Nichtregierungsorganisation “National Center for Missing and Exploited Children” gegeben, die weltweit Missbrauchsfällen nachgeht, hieß es. Danach gebe es Anhaltspunkte dafür, dass der Beschuldigte im Dezember 2019 über den Messenger-Dienst bei Facebook kinderpornografische Bilder an eine andere Person versandt haben soll.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Bei einer Durchsuchung am 24. Juni wurden den Angaben zufolge umfangreiche Datenträger sichergestellt, deren vollständige Auswertung noch längere Zeit andauern werde. Der Beschuldigte befinde sich nicht in Untersuchungshaft, weil dafür kein Haftgrund vorliegt.