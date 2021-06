Kinderkleidung an Badesee verursacht nächtlichen Großeinsatz in Braunschweig

Anzeige

Braunschweig. Die liegengebliebene Kleidung eines Kindes an einem See in Braunschweig hat in der Nacht zu Dienstag einen stundenlangen Großeinsatz verursacht. Mehr als 100 Einsatzkräfte suchten über fünf Stunden nach einem möglicherweise ertrunkenen Kind, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Am Morgen meldete der Vater eines kleinen Jungen bei der Polizei, dass sein Sohn am Abend zuvor Kleidung und Brille vergessen hatte.

Passanten hatten die Kleidung am späten Montagabend am Ufer des Moorhüttensees entdeckt. Die schlimmen Befürchtungen konnten der Feuerwehr zufolge aber nicht bestätigt werden. Neben Einsatzkräften von vier Feuerwehren und zwei Spezialeinheiten waren ein Polizeihubschrauber, die DLRG sowie eine Hundestaffel und Drohnengruppe der Malteser im Einsatz. Nach Angaben des Vaters fiel die fehlende Kleidung erst auf, als am Morgen auch nach der Brille des Jungen gesucht wurde. Auf einem Bild erkannte er die Sachen und informierte die Polizei.