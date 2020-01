Kinderbetreuung als Glückssache: Los entscheidet, wer nachmittags bleiben darf

Anzeige

Bremen. Wer eine Niete zieht, hat ein Problem - wohin am Nachmittag nur mit dem Kindergartenkind? Berufstätige Eltern, die ihren Nachwuchs in der katholischen Kita St. Ursula in Bremen-Schwachhausen untergebracht haben, sollten derzeit starke Nerven haben. Seit Anfang des Monats fielen so viele Erzieherinnen aus, dass nur zehn von 40 Kindern über 13 Uhr hinaus betreut werden können. Der Rest muss um 13 Uhr abgeholt werden.

Absurd an dieser Situation: Welche Kinder bleiben dürfen, entscheidet das Los. Das bestätigte auch Christopher Peiler, Leiter des katholischen Gemeindeverbandes, der die Kindertagesstätte St. Ursula betreut, dem „Weser-Kurier“ in Bremen. Um dem Mangel an Personal entgegenzusteuern, seien zwei andere Erzieherinnen aus besser aufgestellten Kitas herangezogen worden – doch das Problem des Personalmangels wird dadurch nur geringfügig gelöst. „Beide sind nur mit einem geringen Stundenumfang dort im Einsatz“, so Peiler.

"Hoffentlich zeigt der Arbeitgeber Verständnis"

Dass Kinderbetreuung so zum Glücksspiel wird, ist den kleinen Betroffenen sicherlich schwer zu vermitteln: "Soll man seinem Kind sagen: Du kannst diese Woche nur bis mittags in die Kita, weil wir kein Losglück hatten?“, fragt ZEV-Vorstandsvorsitzende Petra Katzorke im Gespräch mit dem "Weser-Kurier". „Man kann nur hoffen, dass die Arbeitgeber der Eltern Verständnis zeigen.“

Erzieherinnen fehlen nicht nur in Bremen. Bundesweit herrscht ein Mangel an Fachkräften für Krippe und Kita. Der Bedarf an Erzieherinnen und Erziehern in Deutschland wird sich nach Erkenntnissen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg in den kommenden Jahren noch weiter erhöhen. Derzeit sind laut einer Studie des IAB etwa 700.000 Erzieherinnen und Erzieher sozialversicherungspflichtig beschäftigt. In den vergangenen fünf Jahren sei die Zahl um ein Drittel gestiegen.

RND/hma