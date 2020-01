Kinder in Käfigen eingesperrt: Mutter und Großeltern festgenommen

Anzeige

Opelika. Weil sie Kinder in Holzkäfigen gehalten haben sollen, sind im US-Staat Alabama eine Mutter, eine Großmutter und ein Großvater festgenommen worden. Der Sheriff des Bezirks Lee County, Jay Jones, gab die Festnahme in der Kleinstadt Smiths Station an der Grenze von Alabama und Georgia am Mittwoch mit.

Die betroffenen Kinder sind elf, zehn, vier und drei Jahre alt. Ermittler hatten der Familie am Montag wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs einen Besuch abgestattet und zwei hölzerne Käfige mit Schlössern bemerkt. Im Gespräch mit den Kindern habe sich herausgestellt, dass diese mehrfach dort eingesperrt worden seien, so das Sheriffbüro. Auf einem Foto ist ein Käfig in Form eines Gitterbettes mit einer Matratze und einer Decke drin zu sehen.

In dem Haus lebte auch ein achtmonatiger Säugling

Ein achtmonatiger Säugling lebt den Ermittlern zufolge ebenfalls in dem Haus, war jedoch nicht dort, als die Beamten ankamen. Alle fünf Kinder kamen in die Obhut der Behörden.

