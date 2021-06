Kind in Auto eingesperrt: Mann rettet Zweijähriger das Leben

Anzeige

Anzeige

Bergen. In Bergen auf Rügen hat sich ein zweijähriges Mädchen bei Außentemperaturen von mehr als 30 Grad in ein Auto eingesperrt. Wie die „Ostsee-Zeitung“ (OZ) berichtet, hatte sich das Kind am Donnerstag versehentlich selbst in das auf einem Markt stehende Auto eingeschlossen.

Die verzweifelte Mutter konnte das Fahrzeug nicht öffnen. Sie hatte jedoch Glück: Ein Passant bemerkte den Ernst der Lage und befreite das unverletzte Mädchen aus dem Auto. Laut OZ geht die Polizei nicht von einem schuldhaften Verhalten der Mutter aus. Diese sei erleichtert und dankbar für die Hilfe gewesen, heißt es. Bei den derzeitigen Temperaturen können bereits wenige Minuten in einem geschlossenen Auto lebensgefährlich werden.