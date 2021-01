Impfgegner fahren mit Lautsprecher durch Kiel – und warnen vor Corona-Impfung

Anzeige

Kiel. Verwirrung in Kiel: Am Sonntag fuhren drei Privatautos und zwei Polizeiwagen durch die Innenstadt – per Lautsprecher wurde aus einem Auto vor der Corona-Impfung gewarnt, wie die „Kieler Nachrichten“ (KN) berichten. Demnach steckt die Initiative „Kiel steht auf“ hinter der Versammlung.

Warnung vor Corona-Impfung: Anwohner fragen besorgt bei Polizei nach

Aus einem Auto sei zu hören gewesen: „Achtung, dies ist eine Durchsage an die Bevölkerung“, danach sei vor der Corona-Impfung gewarnt worden. Einige Anwohner verwirrte es offenbar, dass der Autokorso von zwei Polizeiwagen begleitet wurde: Wie die KN weiter berichten, gingen bei der Polizei besorgte Anrufe von Bürgern ein, die wissen wollten, ob die Lautsprecher-Durchsagen von der Polizei selbst kamen.

Erst mit der Auflage, dass die Teilnehmer ersichtlich machen müssen, von wem die Durchsage stamme, klärte sich der Vorfall. Die Polizei wies darauf hin, dass die Impf-Gegner eine eigene Lautsprecheranlage nutzten, die auf einem ihrer Autos montiert war, nicht die der begleitenden Streifenwagen. Die Polizei sei nur begleitend zum Schutz der Versammelten anwesend gewesen, heißt es in einem Statement.