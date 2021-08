Bundesweit höchster Inzidenzwert in Kiel: Gesundheitsdezernent plädiert für Strategiewechsel

Anzeige

Kiel. Trotz der bundesweit höchsten Inzidenz bleibt der Gesundheitsdezernent der Stadt Kiel weitestgehend gelassen. Am Freitag erreicht die Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein einen Inzidenzwert von 98,5. „Das hat, ohne das kleinreden zu wollen, nicht mehr die Dramatik wie im Frühjahr“, sagt Gerwin Stöcken den „Kieler Nachrichten“ (KN).

Er sei deshalb angesichts der hohen Inzidenz zwar „nicht entspannt, aber auch nicht über Maßen beunruhigt“. Das hat zwei Gründe: Nur wenige Corona-Infizierte liegen im Krankenhaus, derzeit drei im Städtischen Krankenhaus auf der Normalstation und niemand auf der Intensivstation. Außerdem ist die Delta-Variante deutlich ansteckender als vorherige Corona-Mutanten. „Ist ein Mitglied einer achtköpfigen Familie infiziert, sind am Ende meist alle infiziert. Im Frühjahr betraf das oft nur zwei, drei Personen“, erklärt der Dezernent gegenüber den „KN“. Was also heute 98,5 sei, folgert Stöcken, sei vor einigen Monaten noch ein Wert von 25 gewesen.

Stöcken plädiert für Strategiewechsel

Stöcken fordert einen Strategiewechsel auf Bundesebene. „Es ist aus meiner Sicht nicht sinnvoll, jeden einzelnen Fall zu betrachten, wenn wir mehr als 50 Prozent der Fälle ohnehin nicht zurückverfolgen können“, sagt der Dezernent und führt aus: „Mich treibt die Abwägung um, ob wir nicht lieber nur die gefährdeten Personen schützen sollten, die Altenheime und Krankenhäuser, und die Werbung fürs Impfen weiter fördern, anstatt in dieser aktuellen Lage alle Kontaktpersonen von Infizierten in Quarantäne zu schicken.“ In Kiel seien die meisten Ansteckungen durch Reiserückkehrer entstanden. Aber nur die Hälfte aller Infektionen konnten in der Landeshauptstadt überhaupt zurückverfolgt werden.