Haftbefehl gegen 17-Jährigen im Fall Kenosha beantragt

Anzeige

Anzeige

Kenosha. Wegen eines Verstoßes gegen Bewährungsauflagen hat die zuständige Staatsanwaltschaft im US-Staat Wisconsin einen Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Schützen von Kenosha beantragt. Demnach zog der 17-Jährige um, ohne dem Gericht seine Adressänderung innerhalb von 48 Stunden mitzuteilen. In dem Antrag wird der zuständige Richter Bruce Schroeder zudem aufgerufen, die Kaution für Kyle R. auf 200.000 US-Dollar (etwa 166.000 Euro) zu erhöhen. Eine Mitarbeiterin im Büro von R.‘s Anwalt Mark Reynolds gab auf Anfrage zunächst keine Stellungnahme ab.

Kyle R. wird unter anderem vorgeworfen, bei einem Protest in der US-Stadt Kenosha gegen Polizeigewalt im August absichtlich zwei Menschen erschossen und einen dritten verletzt zu haben. Anlass der Demonstration in Kenosha waren sieben Schüsse eines Polizisten in den Rücken des Schwarzen Jacob Blake, der dauerhafte Schäden davontrug. R. sagte aus, in Notwehr gehandelt zu haben. Er sei angegriffen worden, als er während des Protests ein Geschäft bewacht habe.

Der Fall erhitzt die Gemüter in diversen politischen Lagern. Unterstützer der Bewegung Black Lives Matter sehen in R. einen Waffennarr und weißen Rassisten. Die Schüsse ereigneten sich gut drei Monate nach dem Tod George Floyds bei einem brutalen Polizeieinsatz, der weltweite Reaktionen hervorrief.