Kenia: Sieben Tote nach Schüssen in Hauptstadt Nairobi

Anzeige

Anzeige

Nairobi. In der kenianischen Hauptstadt Nairobi hat ein Polizist am Dienstagmorgen sechs Menschen, darunter auch seine Frau, und später sich selbst getötet. Laut Polizeiangaben wurden Sicherheitskräfte auf den Verdächtigen aufmerksam, nachdem in dessen Wohnung ein Knall zu hören war und Feuer ausbrach. Der Mann soll mit einer AK-47 bewaffnet zunächst seine Frau erschossen und später wahllos auf Menschen in der Nachbarschaft gezielt haben.

Das Motiv war zunächst unklar. Nach der Tat kam es zu Protesten von Trauernden, die eine Entschädigung forderten. Dabei wurden Reifen verbrannt und eine Schnellstraße blockiert.