Kellner weist auf Maskenpflicht hin und wird verprügelt

Magdeburg. Mehrere Gäste eines Schnellrestaurants in Magdeburg haben die Bedienung verprügelt, nachdem sie auf die geltende Maskenpflicht hingewiesen worden waren. Bei den Tätern soll es sich um die Teilnehmer eines Junggesellenabschieds gehandelt haben, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Mann kam ins Krankenhaus

Nach ersten Erkenntnissen waren die Männer am Samstagabend in das Schnellrestaurant gekommen. Als ein 21 Jahre alter Mitarbeiter sie an die Maskenpflicht erinnerte, sollen mehrere von ihnen auf den Mann eingeschlagen haben. Der Mann musste ambulant in einem Krankenhaus versorgt werden. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern haben.