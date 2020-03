Keinen Abstand gehalten: Supermarkt-Kunden prügeln sich wegen Coronavirus

Anzeige

Barleben. Die Nerven liegen wegen des neuartigen Coronavirus mancherorts blank: Bei Barleben in Sachsen-Anhalt kam es am Samstagvormittag wegen der Sorge einer Ansteckung zu einer Rangelei. Ein 65-Jähriger habe sich beim Anstehen an der Kasse bedrängt gefühlt, weil ein hinter ihm stehender 48-Jähriger keinen Abstand gehalten habe, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Mann stürzt auf Motorhaube

Der Streit sei dann vor dem Geschäft zu einer "gegenseitigen Körperverletzung" eskaliert. Dabei zerriss der 65-Jährige die Jacke des jüngeren, der dem Mann laut Polizei daraufhin mit der Faust ins Gesicht schlug.

Der 65-Jährige kam dadurch ins Taumeln und stürzte auf die Motorhaube des Autos eines Unbeteiligten, die dadurch beschädigt wurde. Die Polizei nahm von beiden Beteiligten Anzeigen wegen Körperverletzung auf.

RND/dpa