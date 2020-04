Keine neuen Corona-Fälle nach illegaler Grillparty in Nordfriesland

Anzeige

Anzeige

Husum. Nach dem illegalen Grillfest im Kreis Nordfriesland befinden sich nach Angaben des Kreises zwölf Personen in Quarantäne. Neben den sieben Teilnehmern des Festes betreffe das auch fünf Kontaktpersonen, sagte Kreissprecher Hans-Martin Slopianka am Dienstag. Weitere Covid-19-Infektionen seien bislang nicht nachgewiesen. Drei Teilnehmer der Party, die bereits am 19. April stattgefunden hatte, waren laut Angaben vom Montag positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden.

ZUM THEMA Neue Corona-Fälle nach illegaler Grillparty in Nordfriesland

Sanktionen gegen den Gastgeber der Grillparty wird es nach Angaben des Kreises nicht geben. Zwar seien private Veranstaltungen mit anderen als im selben Haushalt lebenden Personen untersagt, aber nicht mit einem Bußgeld belegt, sagte der Kreissprecher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

RND/dpa