Keine Fahrten, kein Geld: „Taxifahrer fühlen sich im Stich gelassen“

Sonntagsmorgens um 2 Uhr, Taxi rufen, und endlich geht es nach einer langen Nacht nach Hause. Das war bis vor einem Jahr die Primetime in der Taxibranche. Doch momentan sind schon alle dort, kaum jemand benötigt eine Fahrt. Es gibt kaum Urlauber, die zum Flughafen müssen, ebenso wenig Geschäftsreisende und schon gar keine Partygänger, die von den Clubs nach Hause fahren möchten. Für die Taxiunternehmen ist die Situation in der Pandemie mittlerweile dramatisch. Die Umsätze seien um 80 Prozent eingebrochen: „Wir schätzen, dass von 36.000 Unternehmen in Deutschland etwa ein Drittel die Grätsche macht“, sagt Michael Oppermann, Geschäftsführer im Bundesverband Taxi und Mietwagen dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Das Problem ist in den Großstädten verschärft

Das Problem ist in Großstädten noch verschärfter als auf dem Land, denn in den Ballungsgebieten fallen Großveranstaltungen wie Messen und das komplette Nachtleben aus. Oppermann berichtet von Fahrern, die in einer 8-Stunden-Schicht keinen Kunden haben. „Die langen Wartezeiten sind auch psychologisch für die Fahrer schwer auszuhalten, viele fühlen sich im Stich gelassen“, so Oppermann. Hilfen kämen kaum an. „Der Unmut wächst.“

Der Chef bekommt keinen Lohn

Taxiunternehmen sind eher untypisch. Es gibt viele sogenannte Ein-Wagen-Betriebe, da sitzt der Chef selbst am Steuer, das Kurzarbeitergeld für Angestellte greift hier also nicht, der Lohn für Chef und Fahrer bleibt aus. Kaum jemand habe jedoch finanzielle Rücklagen, so Oppermann. Man lebe hier von der Hand in den Mund. Laut des Bundesverbands helfen auch die Corona-Überbrückungshilfen kaum. „Wir brauchen eine bessere Anerkennung der Personalkosten“, sagt der Verbandschef und plädiert für einen fiktiven Unternehmerlohn für die Branche. Die derzeitigen Hilfen erkennen zum Beispiel auch keine Finanzierungs- und Fixkosten für Fahrzeuge an.

Was bringt ein Taxi, das steht statt fährt

Im Gegensatz beispielsweise zur Friseurbranche gilt für Taxifahrer keine Verordnung, die sie daran hindert, ihren Beruf auszuüben. Sie können ihren Dienst weiter anbieten – nur wem? Und ein Taxi, das steht statt fährt, bringt kein Geld. „Wir beobachten, dass Mehr-Wagen-Unternehmen den Betrieb ganz einstellen, während Ein-Wagen-Fahrer viele Stunden täglich mehr arbeiten, in der Hoffnung, so den Verlust auszugleichen“, sagt Michael Oppermann.

Impffahrten sind nicht bundeseinheitlich geregelt

In Zeiten von Schnee und Eis wird der Fahrdienst derzeit etwas häufiger nachgefragt, allerdings minimal, weil kaum jemand unterwegs ist, heißt es bei den Taxiunternehmen. Ein kleiner Hoffnungsschimmer sind nun die Fahrten zum Impfzentrum. „Leider gibt es hier keine bundeseinheitliche Regel, es ist ein Flickenteppich“, kritisiert Oppermann dazu. In Berlin beispielsweise zahlt der Senat die Taxifahrt zu den Zentren, ebenso in Hessen. In anderen Bundesländern gibt es teilweise Rabatte und Zuschüsse, manche haben auch ein Gutscheinsystem, andere wiederum gar nichts. Die Fahrten bringen zwar nicht den sprunghaften Anstieg an Aufträgen – doch „endlich können die Fahrer wieder einmal in der Krise helfen und erfahren viel Dankbarkeit“, so der Verbandsgeschäftsführer. Doch auch vor den Impfzentren stehen die Taxen oft stundenlang herum.

Überhaupt, so Oppermann, habe man seitens der Branche der Bundesregierung immer wieder Hilfe zur Bewältigung der Krise angeboten, beispielsweise bei der Entlastung von Bussen und Bahnen. „Wir könnten Teil der Lösung sein, doch das ist in Berlin nicht angekommen.“