Keine Böller und Raketen: Niedersachsen will Silvesterfeuerwerk komplett verbieten

Hannover. Als Teil des Lockdowns gegen die Corona-Pandemie hatten Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder am Sonntag den Verkauf von Feuerwerk vor Silvester grundsätzlich verboten. Niedersachsen geht einem Bericht der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (HAZ) sogar noch einen Schritt weiter: Das Land untersagt demnach ganz grundsätzlich jedes Abbrennen von Feuerwerkskörpern.

Neben dem Verkaufsverbot hatten Bund und Länder am Sonntag auch beschlossen, dass die Kommunen an „publikumsträchtigen Plätzen“ örtlich beschränkte Feuerwerksverbote erlassen können. Davon sei nach HAZ-Informationen im Verordnungsentwurf des Landes keine Rede mehr. Das Land gehe weiter und untersage Feuerwerke grundsätzlich. Details der Verordnung werde das Land am Dienstag vorstellen.

Unterdessen sieht der Feuerwerk-Hersteller Comet angesichts des coronabedingten Verkaufsverbots von Raketen und Böllern zu Silvester die ganze Pyrobranche in Gefahr. „Dem gesamten Wirtschaftszweig droht nun die Insolvenz“, teilte das Unternehmen mit Sitz in Bremerhaven mit. „Die Branche braucht sofortige Hilfsgelder in Höhe eines dreistelligen Millionenbetrags, um dies zu verhindern.“