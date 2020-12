Kein „toter Baum“ für das vorweihnachtliche Bordeaux

Anzeige

Bordeaux. Für die Bürger von Bordeaux werden die Adventszeit und die Weihnachtsfeiertage in diesem Jahr etwas anders. Und das hat nicht nur mit dem Coronavirus und voraussichtlichen Kontaktbeschränkungen zu tun, die nur zum Heiligen Fest gelockert werden sollen. Es liegt auch am neuen Bürgermeister Pierre Hurmic. Er hatte bereits im September angekündigt, im Dezember werde entgegen der Tradition kein „toter Baum“ auf dem zentralen Platz Pey-Berland vor dem Rathaus aufgestellt. Denn dies entspreche „ganz und gar nicht unserer Vorstellung von Begrünung“. Außerdem lasse er bis Jahresende eine „Charta der Rechte des Baums“ annehmen und neue Regeln zum Schutz von Bäumen erarbeiten. Statt eines geschmückten und mit zahlreichen Lichtern ausgestatteten Tannenbaums wird ein 60.000 Euro teures Lichterschauspiel auf die Kathedrale der Stadt projiziert.

In Bordeaux blieb Hurmics Entscheidung nicht ohne Echo. Die „französische Vereinigung des natürlichen Weihnachtsbaums“ protestierte lautstark. „Der Herr Bürgermeister genehmigt sich billige mediale Aufmerksamkeit, indem er Schande über einen ganzen Berufsstand bringt und unsere Produktion und unsere Arbeitsplätze angreift“, klagte der Präsident der Vereinigung, Frédéric Naudet. Hurmic stelle eine „dogmatische Sichtweise“ unter Beweis, die auf eine Familientradition in Frankreich abziele.

„Angriff auf unsere Traditionen“

Tatsächlich gibt es hier weniger Adventsbräuche als in Deutschland. Glühwein trinken, Adventskalender oder Plätzchen backen – solche Traditionen findet man höchstens in grenznahen Gebieten im Osten des Landes. Der Christbaum allerdings ist vielen heilig. Nicht nur die Rathäuser stellen bereits Anfang Dezember eine Tanne auf ihren schönsten Plätzen auf, sondern auch die meisten Franzosen in ihrem Wohnzimmer. Kurz nach Weihnachten liegen die Bäume dann zum Abholen auf den Gehwegen.

Sogar in Toulouse war die Kontroverse von Bordeaux Auslöser für eine Debatte im Stadtrat, wo der Chef der konservativen Mehrheit vor einem „Angriff auf unsere Traditionen“ warnte. In der südwestfranzösischen Stadt wird der diesjährige Weihnachtsbaum auf der beruhigten Straße Ramblas wie bereits im vorigen Jahr nicht aus einem einzigen Exemplar bestehen, stattdessen wird eine 20 Meter hohe Metallinstallation aufgebaut, die 385 kleine und jüngere Bäume trägt.

17.000 Bürger unterzeichnen Petition pro Weihnachtsbaum

Die Opposition in Bordeaux hat eine Petition für die Beibehaltung des Tannenbaums eingebracht, die rund 17.000 Bürger unterzeichnet haben. Man habe sie dem Stadtrat auf recyceltem Papier vorgelegt, spottete Fabien Robert von der oppositionellen zentristischen MoDem-Partei: „Aber das Papier, das kommt von toten Bäumen.“ Als Alternativen schlug man vor, eine künstliche Tanne aus nachhaltigem Material aufzustellen oder eine Tanne auf dem Platz vor dem Rathaus zu pflanzen und, bis sie groß sei, weiterhin den traditionellen Weihnachtsbaum zu errichten.

Die eigentlich für Bordeaux vorgesehene Tanne ist aber ohnehin längst anderweitig vergeben. Sie wurde für insgesamt 6000 Euro von der Gemeinde Malemort aufgekauft. Angetrieben, so deren Bürgermeister Laurent Darthou, habe ihn „der Stolz auf unsere Traditionen“. Einmal abmontiert, werde der Baum für neue Holzbänke im Ort verwendet.