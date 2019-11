Kaum flächendeckende Böllerverbote zu Silvester geplant

Anzeige

Berlin. Trotz großer Verbotsbemühungen von Umweltschützern bleibt das Böllern zum kommenden Silvester in weiten Teilen Deutschlands erlaubt. Bei einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter 53 Städten und Gemeinden gaben 25 an, keine Böllerverbote zum Jahreswechsel zu verhängen.

In 23 Städten soll es nur in bestimmten Gebieten Verbote geben, drei Städte wollten noch über Verbote entscheiden. Komplett untersagt sind Böller und Feuerwerke nur an der Nordsee: Das Amt Föhr-Amrum und die Gemeinde Sylt erlauben den Silvesterbrauch nicht - wie schon in den Vorjahren.

Keine Verbote für die Luftreinheit

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte die Bundesregierung aufgefordert, Böllerverbote durch Gesetzesänderungen zu erleichtern und 98 Städte aufgefordert, das Böllern in den Innenstädten zu verbieten. Aus Gründen der Luftreinheit wollte keine der befragten Städte auf das Böllern verzichten. Städte wie Hamburg, Ludwigshafen, Darmstadt oder Chemnitz sahen hingegen wegen geringer Feinstaubwerte keinen Anlass für ein Verbot.

Der häufigste von Städten genannte Grund für Verbote und Verbotszonen waren Sicherheitsbedenken. Unter anderem in München, Stuttgart, Hannover und Köln gibt es in der Innenstadt böllerfreie Zonen, die vor allem die Sicherheit zum Jahreswechsel erhöhen sollen.

RND/dpa