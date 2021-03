„Kaufhäuser immer durchimpfen“: Generator „hilft“ in der Corona-Politik mit kreativen Maßnahmen

Anzeige

Bund und Länder sind in dieser Woche nach Meinung vieler Beobachter daran gescheitert, sinnvolle Regeln gegen die Pandemie zu beschließen. Am Ende gibt es nicht einmal eine „Osterruhe“, die Kanzlerin bat ihr Volk um Verzeihung für das Chaos.

Auf Twitter kursieren nun besonders viele abstruse Vorschläge, wie die Pandemie in den Griff zu bekommen sein könnte: Unter dem Hashtag #maßnahmengenerator finden sich Ideen wie „Kaufhäuser immer durchimpfen“ und „Bundestag in den Sommerferien FFP2-Masken anbieten (5€/Stück)“. Sie folgen jeweils auf den Satz: „Die Bundesregierung beschließt“.

Absurde Vorschläge

Die absurden Vorschläge sind das Ergebnis einer Webseite, die seit kurzem für Heiterkeit sorgt. Auf der puristischen Webseite heißt es: „Disclaimer: Dies ist ein satirisches Projekt von @zwetkoffein feat. Queer Pen und @NickHatBoecker. Die Corona-Maßnahmen seien so willkürlich, dass sie diesen Generator gebaut hätten, twitterte einer der beiden Accounts: „Damit die Politiker es nicht mehr so schwer haben, sich zu entscheiden.“

Ein Klick auf „Generieren“ reicht, um eine Idee zu erhalten. Mit einem weiteren Klick lässt sich das Ergebnis auf Twitter teilen. Angesichts der Fülle der möglichen Kombinationen könnten allerdings auch die Politiker den Überblick verlieren.

Den Entwickler der Seite freut das Interesse. Mehr als 1500 Generierungen seien bisher zusammen gekommen, twitterte er schon am Donnerstag. Am Freitag nahm das Interesse aber nochmal deutlich zu. #maßnahmengenerator landete in den Twitter-Deutschland-Trends weit oben.

Nun kursieren sogar Vorschläge, die auf den ersten Blick gar nicht mal so unsinnvoll klingen. Zum Beispiel: „Die Bundesregierung beschließt: Querdenker-Demos immer durchimpfen“. Teilnehmer der Bund-Länder-Konferenzen haben bisher nicht erkennen lassen, ob sie den Generator in Zukunft nutzen wollen.