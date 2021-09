Katze stürzt bei Footballspiel von Tribüne - Fans fangen sie mit US-Flagge auf

Anzeige

Anzeige

Miami. Zu unverhofften Rettern sind Kimberly und Craig Cromer beim Besuch eines College-Footballspiels am Samstag in Miami geworden. Sie bewahrten eine Katze vor dem sicheren Tod, wie millionenfach aufgerufene Videoaufnahmen zeigen.

Bei dem Spiel zwischen der University of Miami und Appalachian State war auch eine Katze im Hard Rock Stadium - und die drohte plötzlich vom oberen Tribünenrang mehr als zehn Meter in die Tiefe zu stürzen. In den in sozialen Medien verbreiteten Videos ist zu sehen, wie die Katze sich verzweifelt an einem am Oberrang befestigten Banner festkrallt.

Anzeige

Reaktionsschnell zückten die beiden Dauerkartenbesitzer Kimberly und Craig Cromer ihre US-Flagge, die sie am Jahrestag des 11. Septembers ins Stadion gebracht hatten, und breiteten sie zu einer Rettungsplane aus. Gegenüber NBC News erklärte Craig Cormer: „Die Leute haben versucht, die Katze von oben zu greifen. Sie konnten sie nicht erreichen, aber sie verschreckten sie. Sie hing eine Weile mit ihren beiden Vorderpfoten da, dann an einer Pfote, dann dachte ich: ‚Oh, meine Güte, sie kommt.“ Tatsächlich fiel die Katze in die Tiefe - und landete auf der lebensrettenden amerikanischen Flagge.

Fans filmten die Schreckenssekunden mit ihren Handys. Als die Katze in Sicherheit war, brach im Stadion großer Jubel aus. Die Aufnahmen wurden bei Instagram, Tiktok und Twitter vielfach geteilt, allein eines der dramatischen Videos wurde innerhalb eines Tages 9,7 Millionen Mal aufgerufen.