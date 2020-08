Katze im Auto lenkt Fahrer ab: Wagen überschlägt sich

Anzeige

Monheim. Weil ihn seine Katze im Auto ablenkte, hat ein 18-Jähriger im schwäbischen Monheim die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und einen Unfall verursacht. Der Fahrer wollte seine Katze am Freitag zum Tierarzt bringen und diese wurde dafür ordnungsgemäß in einem Transportkorb befördert, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Dennoch sei er abgelenkt worden, weshalb er mit seinem Auto auf die Gegenspur geraten und in einen angrenzenden Graben gerutscht sei. Dort habe sich das Auto überschlagen, sei allerdings wieder auf den Rädern zum Stehen gekommen. Der Fahrer wurde laut Polizeiangaben mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Katze blieb bei dem Unfall unverletzt.