Anzeige

Anzeige

Deutsche Feuerwehr­leute waren in den vergangenen Tagen in Griechenland im Einsatz und halfen dabei, Wald­brände zu bekämpfen. Begleitet wurden sie auch von Einsatz­kräften des Technischen Hilfs­werks (THW). Wie funktioniert die Koordination solcher Einsätze? Und wer entscheidet, wo geholfen werden muss?

Wenn ein Land mit Natur­katastrophen oder anderen Not­lagen überfordert ist, kann es beim europäischen Zentrum für die Koordination von Notfall­maßnahmen (ERCC) Hilfe anfordern. Das liegt in Brüssel und ist rund um die Uhr besetzt. Wenn beim Zentrum ein Hilfe­ersuchen eingeht, leitet es dieses an die teilnehmenden Staaten weiter.

Alle können um Hilfe bitten

Anzeige

Dazu gehören neben den EU-Mitglieds­staaten unter anderem auch Island, Norwegen, Serbien und die Türkei. Um Hilfe bitten können aber alle Länder welt­weit, die Vereinten Nationen oder internationale Organisationen. Dieser Mechanismus ist Teil des EU-Katastrophenschutz­verfahrens, das im Oktober 2001 von der EU-Kommission eingerichtet wurde, um die internationale Zusammen­arbeit zu verbessern.

In Deutschland gehen solche Hilfe­ersuchen beim Gemeinsamen Melde- und Lage­zentrum (GMLZ) im Bundes­amt für Bevölkerungs­schutz und Katastrophen­hilfe in Bonn ein und werden an die entsprechenden Hilfs­organisationen und Einsatz­kräfte weiter­geleitet. Dann wird wiederum an das ERCC gemeldet, welche Einsatz­kräfte und Ausrüstung einsatz­bereit sind, das die Einsätze dann mit dem hilfe­suchenden Land koordiniert.

Flut­katastrophe im Juli: Deutschland hat keine Hilfe angefordert

Im Fall der Wald­brände in Griechenland machten sich beispiels­weise Feuerwehr­leute aus Hessen und Nordrhein-Westfalen auf den Weg. Auch Einsatz­kräfte aus der Ukraine, Zypern, Kroatien, Schweden und Rumänien halfen vor Ort.

Anzeige

Bei der Hochwasser­katastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen verzichtete die Bundes­regierung darauf, beim ERCC nach internationaler Hilfe zu fragen, weil nach eigenen Angaben ausreichend nationale Kapazitäten zur Verfügung standen. Das GMLZ koordinierte den Einsatz von Kräften aus anderen Bundes­ländern.

Mehr als 100 koordinierte Einsätze im Jahr 2020

Anzeige

Laut der EU-Kommission hat das ERCC seit 2001 in mehr als 430 Not­lagen Hilfs­einsätze koordiniert. Allein im Jahr 2020 sei das Verfahren über hundertmal aktiviert worden. Internationale Hilfe via ERCC gab es etwa nach der Explosion im Hafen von Beirut, nach Überschwemmungen in der Ukraine, im Niger und im Sudan, nach einem Erd­beben in Kroatien und nach tropischen Wirbel­stürmen in Asien und Latein­amerika.

Mehr als zwei Drittel der Hilfe­ersuchen standen 2020 aber in Zusammen­hang mit der Corona-Pandemie. Dabei ging es vor allem um die Verteilung von medizinischen Gütern.

Nach der schweren Explosion im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut im August 2020 suchten THW-Einsatzkräfte in den Trümmern nach Überlebenden. © Quelle: Christian Wenzel/THW/dpa

Das Zentrum in Brüssel leitet aber nicht nur Hilfe­rufe weiter. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beobachten auch selbst­ständig rund um die Uhr, was auf der Welt passiert und stehen in Kontakt zu nationalen Katastrophenschutz­behörden, um im Not­fall möglichst schnell aktiv zu werden. Auf seiner Web­seite veröffentlicht das ERCC täglich kurze Zusammen­fassungen der aktuellen Gefahren­lagen welt­weit.

Auch Prävention ist Teil des EU-Katastrophenschutz­verfahrens. Es gibt ein gemeinsames Schulungs­programm für Expertinnen und Experten aus den teilnehmenden Staaten sowie gemeinsame, groß angelegte Übungen.