Karwoche beschert Deutschland frühsommerliche Temperaturen

Offenbach. Frühlingstage wie aus dem Bilderbuch stehen Deutschland in der kommenden Woche bevor. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird dabei fast überall im Land die 20-Grad-Marke überschritten. Entlang des Rheins können ab Montag sogar frühsommerliche 24 Grad erreicht werden. "Dieses Wochenende beginnt der Zustrom milder Luftmassen nach Deutschland. Dieser Zustrom reißt auch in der Karwoche nicht ab", sagte eine DWD-Meteorologin am Samstag in Offenbach. Lediglich direkt an den Küsten könne es kühler bleiben.

"Trotz aufkommender Frühlingsgefühle sollte man nicht leichtsinnig werden und auf den Abstand zueinander achten sowie die geltenden Ausgangsbeschränkungen einhalten", riet die Meteorologin. Politiker, Behörden und Kommunen mahnten eindringlich, die zur Eindämmung der Corona-Pandemie geltenden Beschränkungen einzuhalten und auf Ausflüge weiterhin zu verzichten. Vielerorts sperrten Kommunen bereits öffentliche Parkplätze und Zufahrten zu Sehenswürdigkeiten ab.

