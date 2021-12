Vorbild NRW: Kölner Karnevalspräsident für bundeseinheitliche Absageempfehlung

Anzeige

Köln. Karnevalsveranstaltungen werden in Nordrhein-Westfalen im kommenden Jahr stark eingeschränkt. „Karneval als Massenveranstaltungen sind derzeit nicht verantwortbar“, erklärte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst nach einer Sitzung mit Karnevalsverbänden am Dienstag. Einzig für Open-Air-Veranstaltungen und Umzüge gäbe es noch Hoffnung.

Von den Absagen, zu denen sich die Präsidenten der Karnevalsverbände in NRW freiwillig entschlossen haben, ist auch die Karnevalshochburg Köln betroffen. Im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) erklärt der Kölner Karnevalspräsident Christoph Kuckelkorn die Entscheidung.

Herr Kuckelkorn, wie schwer ist Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen diese Entscheidung gefallen?

Wenn man wie bei uns in Köln den Karneval als festen Bestandteil des Jahreskreises sieht und der jetzt auch komplett vorbereitet ist - die Säle sind gebucht und die Veranstaltungen durchgestaltet und organisiert - schmerzt das schon sehr. Das ist eine ganz andere Situation als im letzten Jahr, wo wir schon im September entschieden haben.

Wie liefen die Beratungen ab? Gab es auch Kolleginnen und Kollegen, die gegen diese Entscheidung gestimmt haben?

Nein. Alle Verantwortlichen im Karneval haben in den letzten Monaten unter einem immensen öffentlichen, medialen und finanziellen Druck gestanden, der stetig angewachsen ist. Als wir jetzt die Möglichkeit erhalten haben, durch eine Bundeskulturförderung den Karneval abzusichern, war es doch relativ leicht, sich für diesen Weg zu entscheiden und den Veranstaltern eine freiwillige Absage zu empfehlen, um unter diesen Rettungsschirm zu flüchten.

War die Absage auch eine Schlussfolgerung aus den Geschehnissen am 11.11. unter anderem in Köln?

In Köln haben wir am 11.11. immer eine verrückte Gemengelage. Einerseits gibt es Veranstaltungen in den Sälen, andererseits auf den Straßen. Die sind zum Teil sehr gut organisiert - mit Einsatzkräften, Zugangskontrollen und so weiter. Und dann gibt es Menschen, die ihren Karneval in der Stadt einfach feiern, wie sie wollen. Sie treffen sich vor Kneipen, belagern quasi die Straße und besetzen ein ganzes Viertel. Das ist leider das, was man in den Medien gesehen hat. Das ist ein Karneval ohne Veranstalter, den sich die Menschen selbst holen und unglaublich schwer zu reglementieren. Deswegen sind wir auch der Auffassung, dass wir besser immer einen geregelten Karneval haben sollten, als dass wir die Stadt den Menschen einfach überlassen, weil das im Zweifelsfall nicht mehr beherrschbar ist. Genau deswegen wollen wir die Entscheidung, ob wir beim Straßenkarneval einen geordneten Ablauf garantieren können, erst im Januar fällen.

Gilt die Absage nur für Großveranstaltungen wie in Köln oder Düsseldorf oder auch für Veranstaltungen auf den Dörfern mit deutlich weniger Teilnehmern?

Wir müssen hier einmal unterscheiden: Es ist eine Absageempfehlung an die Veranstalter und dabei geht es hauptsächlich um Innenveranstaltungen, die in Sälen stattfinden, gesellig sind, wo man schunkelt, sich umarmt und nah beieinander ist. Das ist das, was wir uns aktuell überhaupt nicht vorstellen können. Das sieht bei Außenveranstaltungen etwas anders aus. Dabei ist das Infektionsrisiko deutlich geringer. Deshalb muss gegebenenfalls überlegt werden, ob man Ventile für Außenveranstaltungen öffnet.

Die Absageempfehlung richtet sich an Veranstaltungen in Innenräumen. Gibt es in Köln und auch anderswo bereits Überlegungen, Open-Air-Veranstaltungen als Ersatz durchzuführen?

Die Menschen haben sich sehr gut auf den Karneval vorbereitet. Die meisten sind geimpft und geboostert, sodass wir fest davon ausgehen, dass einige Vereine jetzt überlegen, Außenveranstaltungen durchzuführen, um einen Karneval zu ermöglichen, den die Menschen auch irgendwo verdient haben.

Welche Reaktionen haben Sie bislang auf die Absageempfehlung erhalten?

Viele Karnevalspräsidenten sind erleichtert, dass es eine Entscheidung und einen Weg gibt, dem sie folgen können und der allen ein wenig die Verantwortung nimmt. Diese ist nämlich für alle Veranstalter in den letzten Wochen überproportional angestiegen. Da fühle ich im Augenblick eine große Erleichterung in den Gesellschaften. Es gibt aber auch viele Fragen, die gestellt werden, weil sich einige Gesellschaften jetzt erst noch auf den Weg in die Absage und die Förderung machen. Da sind wir aber an ihrer Seite und unterstützen sie die ganze Zeit.

Es ist das zweite Jahr in Folge, dass nicht richtig Karneval gefeiert werden kann. Glauben Sie, dass die Corona-Pandemie nachhaltig Einfluss auf den Karneval hat?

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die so eine schlimme Zeit hinter sich haben, den Karneval besonders exzessiv feiern, weil sie lange darauf verzichten mussten und Nachholbedarf haben. Das könnte uns 2023 bevorstehen. Da würden wir die Menschen auch gerne mitnehmen, denn der Kölner Karneval feiert sein 200-jähriges Jubiläum. Von daher wird es sowieso eine sehr prachtvolle Session und wir hoffen von ganzem Herzen, dass wir sie wieder normal erleben können.

Ihre Entscheidung wird wahrscheinlich als Vorbild für andere Bundesländer dienen. Was würden Sie Ihren Amtskolleginnen und -kollegen raten?

Wir sind bundesweit organisiert. Ich bin in Köln zwar nur einer der Regionalverbandspräsidenten im Bund Deutscher Karneval, aber bei den Beratungen war auch der Vizepräsident mit dabei. Das heißt, dass wir deutschlandweit denken. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hat zudem in Aussicht gestellt, sich mit seinen Kolleginnen und Kollegen der anderen Bundesländer über den Karneval auszutauschen, damit wir bundeseinheitliche Regeln finden.