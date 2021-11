Düsseldorfer Karnevalsauftakt: „Der Hoppeditz ist geimpft“

Anzeige

Anzeige

Düsseldorf. Die 2G-Regel beim Düsseldorfer Karnevalsauftakt am Donnerstag gilt auch für den Hauptdarsteller: „Der Hoppeditz ist geimpft“, erklärte ein Sprecher des Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) am Mittwoch. Ob der Hoppeditz sein Kostüm wie im vergangenen Jahr mit einer roten Maske kombinieren werde, sei noch unklar.

In Düsseldorf wird am Donnerstag, dem 11.11., um 11.11 Uhr mit dem Hoppeditz-Erwachen die Karnevalssaison eingeläutet. Dazu steigt die Kunstfigur aus einem überdimensionalen Senftopf und geigt den Politikern die Meinung. Wer das Schauspiel am Donnerstag miterleben möchte, muss geimpft oder genesen sein (2G). Sonst kommt man in den erstmals abgesperrten Bereich vorm Rathaus nicht rein.