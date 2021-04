Karlsruhe: Mutter und Tochter tot in Wohnung gefunden

Anzeige

Karlsruhe. In einer Karlsruher Wohnung sind eine 34-Jährige und ihre sieben Jahre alte Tochter tot aufgefunden worden. Man habe die Frau und das Mädchen am Mittwochnachmittag gefunden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Man könne nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ausschließen, dass die Frau ihr Kind und sich selbst getötet habe, hieß es. Weitere Angaben, etwa zu möglichen Hintergründen, wollte die Polizei am Donnerstag zunächst nicht machen.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefonhotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

(0800) 111 0 111 (ev.)

(0800) 111 0 222 (rk.)

(0800) 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche)

E-Mail unter www.telefonseelsorge.de