Karambolage mit fünf Autos - 40 000 Euro Schaden

Ibbenbüren. Eine 30 Jahre alte Autofahrerin ist in Ibbenbüren (Kreis Steinfurt) auf ein anderes Auto aufgefahren und hat laut Polizei damit einen Unfall mit vier Verletzten verursacht. Der Wagen am Samstag vor ihr habe an einem Kreisverkehr gewartet und sei durch den Aufprall in zwei weitere wartende Fahrzeuge geschoben worden, teilte die Polizei mit.

Das Auto der 30-Jährigen schleuderte nach rechts und beschädigte dabei einen parkenden Pkw. Die Fahrerin und ihre 56 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt, ebenso zwei Personen in den anderen Autos.

An den fünf Unfallfahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 40.000 Euro.