Großbrand in Südafrikas Parlament in Kapstadt

Kapstadt. In Südafrikas Parlament in der Touristenmetropole Kapstadt ist am Sonntag ein Großfeuer ausgebrochen. Mehr als 60 Feuerwehrleute kämpften seit den frühen Morgenstunden gegen lodernde Flammen, wie der staatliche Fernsehsender SABC berichtete.

Dach fällt zusammen

Der Brand sei zunächst an der Rückseite des Gebäudekomplexes, der die Alte Versammlungskammer und den Nationalrat der Provinzen beherbergt, ausgebrochen und habe sich wenige Stunden später auf das Gebäude der Nationalversammlung, in dem das Parlament sitzt, ausgeweitet, sagte die provinzielle Ministerin für Öffentliche Arbeiten und Infrastruktur, Patricia de Lille.

Video Großbrand in Südafrikas Parlament: Flammen sind in ganz Kapstadt zu sehen

Das Dach eines der Gebäude sei in sich zusammengefallen, während einige Mauern des Regierungskomplexes Risse aufwiesen, hieß es. Videoaufnahmen zeigten dicke, schwarze Rauchsäulen aus dem Gebäude aufsteigen. Nach Angaben des Rettungsdienstes der Stadt Kapstadt gab es keine Verletzten. Die Brandursache war zunächst unklar.