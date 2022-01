Kapstadt: Sturm spült 45 Jahre altes Schiffswrack an Strand

Anzeige

Kapstadt. In der südafrikanischen Touristenmetropole Kapstadt ist nach 45 Jahren ein historisches Schiffswrack vom Meeresgrund an den Strand gespült worden. Nach ungewöhnlich starken Winden sei das vier Meter hohe und 25 Meter lange Wrack des 1977 gesunkenen Öltankers Antipolis am Strand namens Oudekraal aufgetaucht - am Fuße der Bergkette die Zwölf Apostel. Das teilte die Stadt Kapstadt am Freitag mit.

Das Wrack habe demnach für 45 Jahre auf dem Meeresgrund gelegen und sei eine beliebte Destination für Taucher gewesen. Die Stadt warnte Schaulustige, von dem Wrack Abstand zu halten, da dieses nicht stabil an der Küste liege.