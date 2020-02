Kanzlerin Merkel wünscht Opfern von Volkmarsen schnelle Genesung

Anzeige

Anzeige

Volkmarsen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach Angaben der stellvertretenden Regierungssprecherin Ulrike Demmer den Verletzten des Zwischenfalls in Volkmarsen baldige Genesung gewünscht. "Meine Gedanken sind bei den Verletzten von Volkmarsen und ihren Angehörigen. Ich wünsche allen baldige und vollständige Genesung. Einen herzlichen Dank an die Polizei und alle medizinischen Einsatzkräfte", zitierte Demmer Merkel bei Twitter.

Kanzlerin #Merkel: "Meine Gedanken sind bei den Verletzten von #Volkmarsen und ihren Angehörigen. Ich wünsche allen baldige und vollständige Genesung. Einen herzlichen Dank an die Polizei und alle medizinischen Einsatzkräfte." — Ulrike Demmer (@UlrikeDemmer) February 24, 2020

Maas und Ziemiak zeigen sich betroffen

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Außenminister Heiko Maas (SPD) und CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak äußerten sich ebenfalls betroffen über den Zwischenfall in Volkmarsen gezeigt. „Unsere Gedanken sind bei den Verletzten von Volkmarsen. Wir hoffen, dass alle gut und zügig wieder genesen. Ihnen, ihren Angehörigen und allen, die bei dem Rosenmontagszug waren, ganz viel Kraft. Und von Herzen danke den Einsatzkräften vor Ort“, twitterte Maas.

Unsere Gedanken sind bei den Verletzten von #Volkmarsen. Wir hoffen, dass alle gut und zügig wieder genesen. Ihnen, ihren Angehörigen und allen, die bei dem #Rosenmontagszug waren, ganz viel Kraft. Und von Herzen danke den Einsatzkräften vor Ort. — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) February 24, 2020

Ziemiak schrieb bei dem Kurznachrichtendienst: “Ich bin tief bestürzt über die Ereignisse in Volkmarsen. Erwachsene und Kinder, die am Rosenmontag ausgelassen feiern wollten, wurden schwer verletzt. Das bestürzt mich sehr. Ich bin in Gedanken bei den Verletzten und ihren Familien.”

Ich bin tief bestürzt über die Ereignisse in #Volkmarsen. Erwachsene und Kinder, die am Rosenmontag ausgelassen feiern wollten, wurden schwer verletzt. Das bestürzt mich sehr. Ich bin in Gedanken bei den Verletzten und ihren Familien. — Paul Ziemiak (@PaulZiemiak) February 24, 2020

Anzeige

Im nordhessischen Volkmarsen war bei einem Rosenmontagszug ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Dabei gab es nach Angaben des Frankfurter Polizeipräsidenten Gerhard Bereswill 30 Verletzte. Sieben davon seien schwer verletzt.

RND/dpa