Kanufahrer stirbt nach Unfall im Augsburger Eiskanal

Busunglück mit 21 Toten in China: Polizei macht Fahrer verantwortlich

Die Polizei in China sieht nach dem Busunglück mit 21 Todesopfern den Busfahrer in der Verantwortung. Er habe den Unfall verursacht, weil er wegen des geplanten Abrisses seines Zuhauses unglücklich gewesen sei, heißt es in einer Mitteilung. Zudem soll der Fahrer vor dem Unfall Alkohol getrunken haben.