Känguru bricht aus - und flüchtet in Baumarkt

Müllheim. Im Marktleiter-Büro eines Baustoffhandels war für ein ausgebüxtes Känguru in Südbaden die Flucht zu Ende. Bevor es im Käfig wieder nach Hause in den Nachbarort zurücktransportiert wurde, hatte das Tier kräftig für Wirbel gesorgt, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Freitag mitteilte.

Die ersten Notrufe erreichten die Polizei in Müllheim von einer Bundesstraße in der Nähe eines Industriegebiets. Dort stehe ein Känguru am Straßenrand, meldeten Verkehrsteilnehmer. Die ausrückende Streifenwagenbesatzung fand jedoch nichts.

Känguru auf Abwegen - Flucht vor der Polizei

Zwei Stunden später erneut ein Notruf: Ein Baustoffhändler meldete die Sichtung eines Kängurus auf dem Nachbargrundstück. Jetzt rückten zwei Streifenwagenbesatzungen an, blieben aber diesmal vorsichtig in Deckung. Und sahen das Tier endlich auch.

Einfangen lassen wollte sich das Känguru jedoch nicht. Mit großen Sprüngen flüchtete es - direkt ins Baustoffhändler-Büro. Geistesgegenwärtig schlossen seine Verfolger die Tür und das Tier saß in der Falle. Noch bevor die Feuerwehr einschreiten konnte, traf der Tierhalter ein und nahm seinen Ausreißer in Empfang. Wie das Känguru aus seinem Freigehege entkommen konnte, war zunächst unklar.

RND/epd