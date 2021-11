Kanada setzt wegen Hochwasserkatastrophe das Militär ein

Anzeige

Vancouver. Wegen der angespannten Lage nach tagelangen Regenfällen an der Pazifikküste hat die kanadische Regierung die Luftwaffe zur Hilfe bei Evakuierungen eingesetzt. Die Soldaten sollten auch helfen, Einwohner vor weiteren Überschwemmungen oder Erdrutschen zu schützen, sagte der Minister für Notfälle, Bill Blair, am Mittwoch. Hubschrauber hatten bereits etwa 300 Menschen in Sicherheit gebracht, die am Montagabend (Ortszeit) nach einem Erdrutsch auf einer Straße eingeschlossen waren.

Nach tagelangem Regen ist in Kanada und im angrenzenden Nordwesten der USA eine schwierige Hochwasserlage entstanden. In der US-Kleinstadt Sumas nahe der kanadischen Grenze meldeten die Behörden Wasserschäden an 75 Prozent der Häuser in der Gemeinde. Hunderte Menschen wurden evakuiert, auf der kanadischen Seite kam eine Frau in einem Erdrutsch ums Leben.

Ministerpräsident Justin Trudeau sprach von sintflutartigen Regenfällen. „Wir stellen Ressourcen wie die kanadischen Streitkräfte zur Verfügung, um die Menschen zu unterstützen“, sagte er.

„Es bricht mir das Herz zu sehen, was in unserer Stadt passiert“

Ein schnell steigender Pegel des Flusses Sumas hatte am Dienstag im gegenüber Sumas liegenden kanadischen Abbotsford ebenfalls Überschwemmungen und Erdrutsche ausgelöst. 1100 Häuser wurden evakuiert. Bürgermeister Henry Braun sagte: „Es bricht mir das Herz zu sehen, was in unserer Stadt passiert.“ In Teilen der Provinz British Columbia mussten Tausende seit Sonntagabend wegen Hochwassers und Erdrutschen evakuiert werden. Highways waren zeitweise unpassierbar.

In Abbotsford mussten einige Menschen von Hausdächern gerettet werden. In dem Ort fiel nach Angaben Brauns binnen zwei Tagen so viel Regen wie sonst im ganzen November.