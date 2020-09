Kämpfende Pythons bringen Hausdach in Australien zum Einsturz

Anzeige

Sydney. Ein eingebrochenes Dach und dann auch noch zwei riesige Pythons auf dem Boden: ein Australier hat beim Nachhausekommen den Schock seines Lebens bekommen. David Tait sagte dem Sender Nine Network am Dienstag, ein Teil seines Daches habe auf seinem Küchentisch gelegen und ein Loch habe in der Decke geklafft, als er am Montag in sein Haus in Laceys Creek in Queensland gekommen sei. "Ich wusste, es hatte nicht geregnet, deshalb habe ich herumgesucht, was dafür verantwortlich war." Er fand die beiden Pythons mit einer Länge von 2,8 und 2,5 Metern, die es sich inzwischen in seinem Wohnzimmer und einem Schlafzimmer gemütlich gemacht hatten.

Tait rief den Schlangenjäger Steven Brown, der die beiden nichtgiftigen Rautenpythons einfing. "Ich gehe davon aus, dass es zwei Männchen waren, die am Dach um ein Weibchen kämpften", sagte er. Die beiden Schlangen, die gemeinsam um die 45 Kilogramm wogen, hätten dabei das Dach durchbrochen. Möglicherweise sei das Weibchen noch in der Zwischendecke oder in der Nähe, sagte Brown. Die beiden Männchen ließ er wieder frei.