Kalifornien: Waldbrand-Gefahr vor allem durch Menschen

Anzeige

Anzeige

Wer ein Feuer machen will, braucht nicht viel: Brennmaterial, das entzündet wird, und Sauerstoff. Doch bei den derzeitigen Waldbränden in Kalifornien kommen vom Menschen gemachte Faktoren hinzu, die zur Entstehung der Feuer beitragen.

In dem US-Staat toben regelmäßig Brände wegen starker Herbstwinde, häufiger Dürreperioden und wegen des trockenen Wald- und Buschlands. Auch die Ausbreitung der Menschen auf zuvor unbewohnte Gebiete spielen eine Rolle, ebenso wie leicht entflammbare Häuser und versehentlich oder absichtlich entfachte Feuer. Doch der wichtigste Punkt ist der Klimawandel.

Situation verschlechtert sich rasch

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

"Kalifornien hat ein wirklich leicht entzündliches Ökosystem", sagt die Feuerwissenschaftlerin Jennifer Balch von der Universität von Colorado. "Die Menschen leben an feuergefährlichen Orten." Durch die Erderwärmung würden entstehende Waldbrände zusätzlich verschärft. Ihr Kollege A. Park Williams von der Columbia University vergleicht das Bemühen, die Flammen unter Kontrolle zu bekommen, mit dem Versuch, eine Flutwelle aufzuhalten: "Große Brände sind irgendwie unvermeidlich in Kalifornien."

Video Waldbrände in Kalifornien wüten weiter 0:48 min Im ganzen Bundesstaat brennt es an zahlreichen Stellen. © Reuters

Und die Situation verschlechtert sich rasch. Die durch Waldbrände in dem US-Staat pro Jahr vernichtete Fläche hat sich seit 1972 mehr als verfünffacht, wie aus einer Studie von Williams, Balch und weiteren Forschern hervorgeht. Während es damals im Durchschnitt noch 611 Quadratkilometer jährlich waren, waren es bis 2019 3610 Quadratkilometer.

Mediterrane Klima ideale Bedingung für Feuer

Anzeige

Dutzende Studien in den vergangenen Jahren führten die Zunahme von Waldbränden in Amerika auf die globale Erwärmung durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas zurück. Denn diese trocknet Pflanzen aus und macht sie brennbarer.

Das mediterrane Klima in Kalifornien schaffe ideale Bedingungen für Feuer und werde durch den Klimawandel weiter verstärkt, erklärt auch der Wissenschaftler LeRoy Westerling von der Universität von Kalifornien in Merced, dessen Haus in den vergangenen Jahren schon zwei Mal von Waldbränden bedroht war.

Anzeige

Schlimmste Brände könnten im November und Dezember kommen

Lange, heiße und trockene Sommer wechseln sich hier ab mit wenigen Winterstürmen, die Regen und Schnee bringen. Die Erderwärmung führt dazu, dass der Schnee schneller schmilzt als früher und in der Folge die Pflanzen im Sommer noch trockener sind. Zudem setzt der Regen später ein, was die Feuersaison verlängert.

"Es ist ein superstarker Effekt im Sommer, und wir sind mitten in der Sommerzeit", sagt Balch. "Unsere Feuersaison ist noch nicht vorbei, und wir müssen uns schon Sorgen um den Herbst machen." Dann ist die Brandgefahr besonders hoch angesichts der Herbstürme, die von den Bergen in Richtung Meer wehen und die Flammen anfachen können. Daher kann es im November und Dezember - obwohl dann eigentlich Regenzeit herrscht - zu den schlimmsten Bränden kommen. Das war auch 2018 der Fall, als Waldbrände die Kleinstadt Paradise fast vollständig zerstörten und zahlreiche Menschen das Leben kosteten.

Anzeige

Mehr Brände aufgrund des Klimawandels bedeuten auch mehr Rauch

Daneben hat der Klimawandel die Gefahr auch dadurch verschärft, dass die sogenannten Jetstreams - die bandförmigen Windströme, die das Wetter maßgeblich beeinflussen - sich verlangsamen, was häufigere Trockenperioden zur Folge hat. Kalifornien kann dadurch zwei seiner fünf bis sechs wichtigen Regengüsse verlieren, wie Westerling erklärt. Und in anderen Jahren, wenn der Jetstream in feuchtem Wetter feststeckt, kann die Region von zusätzlichen Stürmen getroffen werden - es folgt ein explosives Wachstum von Pflanzen, die zu potenziellem Brennstoff vertrocknen.

Mehr Brände aufgrund des Klimawandels bedeuten auch mehr Rauch, wie Balch betont. Dieser wird die Menschen in diesem Jahr zusätzlich zur Corona-Pandemie treffen: "Wir sehen Extreme, die sich gegenseitig erschweren."

Rasenmäher oder Kettensägen zählen zu häufigsten Ursachen

Doch nicht nur Klima und Wetter sind in Bewegung. Als vermehrt Menschen nach Kalifornien zogen, brachten sie invasive Gräser mit, die sich gegen heimische Arten durchsetzten und schneller brennen. Auch heimische kalifornische Sträucher und Koniferen sind leicht entzündlich. Doch seit einem Feuerinferno von 1910 verfolgen die Behörden die Linie, jeden Brand zu löschen. Das führte nach Angaben von Williams aber dazu, dass sich brennbare Pflanzen ausbreiten konnten.

Etwa 97 Prozent der Brände an der kalifornischen Küste werden von Menschen ausgelöst, wie eine Studie von Balch zeigte. Die häufigsten Ursachen sind Geräte wie Rasenmäher oder Kettensägen, Brandstiftung und Müllverbrennungen. Auch die Bauweise von Häusern und insbesondere von Dächern trägt dazu bei, dass sich die Flammen rasch ausbreiten, wie Balch erklärt. Das Material sei viel feuergefährlich als nötig. Zwar kommt es auch in anderen US-Staaten zu Waldbränden. In Alaska etwa verbrannte im vergangenen Jahr neun Mal so viel Land wie in Kalifornien. Doch im Golden State ist die Gefahr größer, da hier so viele Menschen in der Nähe der Brände leben.

Anzeige

"Von Bränden an anderen Orten, im Westen der USA oder in Alaska, hören wir nichts, weil sie tagelang brennen, ohne in die Nähe eines Wohnhauses zu kommen", erklärt der Feuerwissenschaftler Phil Dennison von der Universität von Utah. Die Menschen müssten lernen, mit dem Feuer zu leben, mahnen die Experten. Denn es werde nicht verschwinden.