Kalifornien: Seltene Riesenvögel treiben auf Grundstück ihr Unwesen

Tehachapi. Riesige seltene Vögel haben ein Anwesen in Kalifornien verwüstet. Etwa 15 bis 20 Kondore, eine vom Aussterben bedrohte Art, seien am vergangenen Wochenende am Haus ihrer Mutter Cinda Mickols in Tehachapi aufgetaucht, sagte Seana Quintero der Zeitung „San Francisco Chronicle“. Sie hätten die Terrasse samt Dekoration verunstaltet. Pflanzen seien umgekippt worden. Das Geländer sei zerkratzt und überall sei Vogeldreck. Quintero veröffentlichte Fotos der Randalierer bei Twitter.

Ihre Mutter sei „definitiv frustriert“, sagte Quintero. Ihre Mutter wisse aber auch, „was für eine ungewöhnliche Erfahrung dies ist“.

Haus befindet sich in einem historischen Lebensraum von Kondoren

Die US-Behörde für Fischerei und Wildtiere teilte bei Twitter mit, das Haus von Mickols befinde sich in einem historischen Lebensraum von Kondoren. Die Frau solle versuchen, zu rufen, zu klatschen und Wasser gegen die Vögel zu sprühen.

In den 1980er-Jahren waren Kondore fast ausgestorben. Einige der Vögel wurden gefangen genommen und kamen in Zoos, wo die Art gezüchtet wurde. In freier Wildbahn leben zur Zeit einige Hundert.