Schüsse an Tankstelle und vor Walmart-Filiale in Kalifornien - mehrere Tote

Oroville. An einer Tankstelle und einer Walmart-Filiale in den USA ist auf mehrere Menschen geschossen worden. Der Bürgermeister von Oroville im Norden Kaliforniens, Chuck Reynolds, sprach von mindestens fünf Opfern an der Tankstelle sowie „mehr Opfern“ an der Walmart-Filiale. Wie das Lokalblatt „Mercury News“ berichtete, sei den Schüssen am Walmart ein Streit in einem Bus vorhergegangen.

Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Die beiden Tatorte liegen nah beieinander. Es gab zunächst keine Angaben zum Zustand der Opfer oder zu einem möglichen Motiv.