Kalifornien: Dutzende Festnahmen nach großem Drogenfund

San Francisco . Die US-Bundespolizei FBI hat eine große Menge an Drogen im Norden Kaliforniens gefunden. Bei der Operation „verbrannte Orange“ seien auch Dutzende Verdächtige festgenommen und angeklagt sowie eine Reihe von Waffen beschlagnahmt worden, teilte das FBI in San Francisco am Donnerstag mit.

Ein lokaler Radio-Ableger des Netzwerkes CBS berichtete davon, dass unter anderem um die 500 Kilogramm Methamphetamin beschlagnahmt wurde - die Substanz wird häufig auch als Crystal Meth bezeichnet. Dies entspreche etwa 80 Millionen Dosen. Die Beamten hätten gleichzeitig an mehr als zehn Orten zugeschlagen, um den Drogenring auszuheben.